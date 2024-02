Lago di Garda a livelli record, +135 cm sopra lo zero idrometrico di Peschiera

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, grazie alle abbondanti piogge, il livello del Lago di Garda ha segnato un notevole aumento, arrivando a una quota di +135 cm rispetto allo zero idrometrico di Peschiera, nel Veronese. Questo valore rappresenta un incremento di ben 90 cm rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo quanto riportato da L’Arena, sembra che tale incremento abbia scongiurato i timori legati alla siccità, che lo scorso anno aveva messo a dura prova sia l’industria turistica che il settore dell’irrigazione nella zona del mantovano. È interessante notare che un livello simile a quello attuale si era verificato solo il 23 febbraio del 1997: quindi, il riempimento dell’invaso risulta essere quasi eccezionale per questa stagione, raggiungendo il 101,4% della sua capacità.

Nelle scorse settimane il livello si è mantenuto stabile (dall’inizio dell’anno tra i +125 e +130 cm) grazie anche alla gestione delle derivazioni verso le colline moreniche, “una gestione virtuosa della risorsa idrica del lago nei mesi precedenti riconducibile all’ottimo lavoro portato a termine dall’Agenzia interregionale del fiume Po, con la collaborazione dei Consorzi irrigui del Mincio-Mantova e della Comunità del Garda,” ha affermato il vicepresidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni. “La vera sfida per il futuro sarà proprio quella di lavorare sulle sinergie e mantenere il nostro ecosistema in uno stato tale da garantirci una qualità della vita necessaria per il futuro. Servirà una maggiore cultura dell’acqua“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.