Tutto pronto per il lancio di Crew-8: il 1° marzo decollo verso la ISS

MeteoWeb

Tutto pronto per il lancio della nuova missione NASA–SpaceX con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Crew-8 porterà 4 astronauti in orbita con la capsula Dragon “Endeavour” e il razzo Falcon 9 dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral. Il decollo è previsto il 1° marzo alle 06:04 ora italiana.

Alla missione Crew-8 di SpaceX per la NASA partecipano gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barrett, Jeannette Epps e il cosmonauta russo Alexander Grebenkin, che rimarranno sulla ISS per 6 mesi. Sostituiranno l’equipaggio Crew-7, un altro team di 4 astronauti, che torneranno sulla Terra una settimana dopo che la Crew-8 avrà raggiunto l’avamposto spaziale.

Dominick sarà al comando del volo Crew-8 verso la ISS con Barrett come pilota. Epps e Grekenkin sono specialisti di missione. La missione è il primo volo nello Spazio per tutti tranne Barrett. La NASA e SpaceX avevano inizialmente pianificato di lanciare Crew-8 il 22 febbraio, ma è stato necessario il rinvio al 1° marzo per consentire un lancio privato verso la Luna (il lander Odysseus) su un Falcon 9 di SpaceX dallo stesso pad di lancio il 15 febbraio.

Crew-8 segnerà il 5° volo della capsula Crew Dragon “Endeavour”, che ha portato per la 1ª volta astronauti sulla ISS nel maggio 2020 nel primo volo spaziale umano di SpaceX, Demo-2. Gli ufficiali della NASA hanno riferito che SpaceX e la NASA stanno attualmente lavorando per certificare le capsule Dragon come riutilizzabili fino a 15 voli spaziali.

SpaceX è una delle 2 aziende commerciali con contratti multimiliardari per trasportare astronauti da e per la ISS per conto della NASA. L’altra azienda, Boeing, mira a lanciare il primo volo con equipaggio sul suo veicolo spaziale Starliner non prima del 22 aprile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.