“Le Ombre della Notte”: siciliana la foto del giorno della NASA

Si chiama “Le Ombre della Notte” l’immagine astronomica del giorno della NASA (https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html), che incornicia un passaggio suggestivo nella giornata sulla Terra: il tramonto. L’autore è l’astrofotografo siciliano Dario Giannobile, ed il luogo protagonista dello scatto è la riserva del Plemmirio di Siracusa.

“Come diventa scuro il cielo di notte? In fasi, e con colori caratteristici diversi che si alzano dall’orizzonte,” si legge nella spiegazione che accompagna la foto. “L’immagine in evidenza mostra, da sinistra a destra, tempi di crepuscolo sempre più tardivi dopo il tramonto in 20 diverse bande verticali. La foto è stata scattata il mese scorso a Siracusa, Sicilia, Italia, nella direzione opposta al Sole. Sulla sinistra estrema si trova il cielo superiore pre-tramonto. Verso destra, le bande prominenti includono la Cintura di Venere, la Fascia Blu, la Fascia dell’Orizzonte e la Fascia Rossa. Man mano che l’ombra oscura della Terra si alza, i colori in queste bande sono causati dal riflesso diretto della luce solare dall’aria e dagli aerosol nell’atmosfera terrestre, riflessioni multiple a volte coinvolgenti un tramonto arrossato e rifrazione. In pratica, queste bande possono essere diffuse e difficili da discernere, e i loro colori possono dipendere dai colori vicino al Sole al tramonto. Infine, il Sole tramonta completamente e il cielo diventa scuro. Non disperate – l’intero processo avverrà al contrario quando il Sole sorgerà di nuovo al mattino“.

