Stasera l’ultima Luna piena dell’inverno, la più lontana dell’anno

Alcune Lune sono Superlune, cioè in fase di plenilunio e molto vicine, ma la Luna piena di febbraio 2024, protagonista del cielo stasera, è una Microluna, piena e alla massima distanza dalla Terra lungo la sua orbita. Questa “mini” Luna, è il risultato della coincidenza tra, appunto, il plenilunio, alle 13:30 ora italiana e l’apogeo, che verrà raggiunto domani alle 16 ora italiana del 25 febbraio.

L’unica Microluna del 2024

La Luna piena di febbraio 2024 è la più lontana – e l’unica – Microluna piena di quest’anno. All’apogeo, la sua distanza sarà di 405.917 km: si consideri che la distanza media tra la Terra e il nostro satellite è di 384.472 km.

La “Luna della Neve”

Il plenilunio di febbraio viene anche chiamato “Luna della Neve” perché tradizionalmente in molte culture è associata alla presenza di neve abbondante durante questo periodo dell’anno. Questo nome deriva dalla pratica di dare nomi alle diverse lune piene in base agli eventi stagionali o alle attività naturali che si verificano durante quel mese.

In passato, le tribù indigene dell’America settentrionale collegavano il plenilunio con la neve poiché febbraio era spesso il mese in cui cadeva la neve più abbondante. La presenza della neve rendeva più facile la caccia agli animali e dava vita a paesaggi innevati, quindi questo nome rifletteva l’importanza pratica e simbolica della neve per le comunità che dipendevano dalla caccia e dalla raccolta durante l’inverno.

Come vedere stasera la Luna della Neve

Per vedere la Luna della Neve sarà sufficiente cercarla ad Est poco dopo il tramonto. Splenderà alta a mezzanotte e discenderà ad Ovest poco prima dell’alba.

Apparirà piccola nel cielo

Un confronto attento con le foto di altre Lune piene mostra una lieve differenza rispetto alla media e rispetto alla Luna al perigeo, ma ad occhio nudo questa differenza può essere più sfuggente. Una Microluna piena può apparire circa il 14% più piccola di una Superluna piena, e la sua dimensione ridotta è evidente nelle foto di confronto, ma la differenza di dimensione è difficile da vedere ad occhio nudo.

Inoltre, una Microluna piena è circa il 30% meno luminosa di una Superluna piena. Tuttavia, “meno luminosa” non significa che sarà fioca, al contrario brillerà intensamente, come fanno tutte le Lune Piene.

