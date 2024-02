Maggiore esposizione al verde urbano correlata a una migliore salute mentale, lo conferma uno studio

MeteoWeb

Un nuovo studio della Texas A&M University School of Public Health conferma che gli abitanti delle città che hanno una maggiore esposizione agli spazi verdi urbani richiedono meno servizi per la salute mentale. Lo studio, pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, è stato condotto da Jay Maddock, Ph.D., Regents Professor di salute ambientale e occupazionale alla Texas A&M, e dai colleghi del Center for Health and Nature.

Più verde, più salute mentale

I ricercatori hanno misurato il verde urbano con NatureScore, che utilizza numerose serie di dati relativi a fattori quali l’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, i parchi e le chiome degli alberi per calcolare la quantità e la qualità degli elementi naturali. Inoltre, sono stati utilizzati i dati sulle visite di salute mentale aggregati dal 2014 a metà 2019.

I dati contenevano informazioni sugli incontri con i pazienti, tra cui l’età, il sesso, la razza/etnia, il livello di istruzione, lo stato occupazionale, il livello di povertà, la diagnosi principale e il codice di avviamento postale, anche se nessun paziente è stato identificato. “L’associazione tra l’esposizione alla natura e una migliore salute mentale è ben consolidata negli Stati Uniti e altrove, ma la maggior parte degli studi utilizza solo una o due misure di questa esposizione“, spiega Maddock. “Il nostro studio è stato il primo a utilizzare il NatureScore, che fornisce dati più complessi, per studiare la correlazione tra esposizione alla natura urbana e salute mentale“.

61.391.400 incontri ambulatoriali

È stato selezionato un totale di 61.391.400 incontri ambulatoriali di adulti nelle città del Texas per depressione, disturbi bipolari, stress e ansia. Circa la metà del campione aveva un NatureScore elevato (80+), mentre il 22% aveva un NatureScore inferiore a 40. Di questi incontri, il 63% riguardava donne, il 30% pazienti di 65 anni o più, il 54% era riferito a bianchi non ispanici e il 15% ispanici. Il 27% della popolazione totale aveva una laurea, il 58% era occupato, il 14% viveva in condizioni di povertà e il 17% non aveva una copertura assicurativa.

Le percentuali di persone di 65 anni o più, bianche, ispaniche e occupate erano più alte nelle aree con un NatureScore più elevato. La tendenza dei vari incontri di salute mentale è diminuita con l’aumentare del NatureScore di un quartiere, e i tassi di incontri di salute mentale erano circa il 50% più bassi nei quartieri con NatureScore superiore a 60.

L’impatto di NatureScore

Chi viveva nei quartieri con le due categorie di NatureScore più alte – aveva tassi significativamente più bassi di incontri per la salute mentale rispetto ai quartieri con la categoria di NatureScore più bassa. “Abbiamo scoperto che un NatureScore superiore a 40 sembra essere la soglia per una buona salute mentale“, spiega Maddock. “Le persone in questi quartieri hanno il 51% in meno di probabilità di sviluppare depressione e il 63% in meno di sviluppare disturbi bipolari“.

L’autore principale dello studio, Omar M. Makram, sottolinea che questi risultati potrebbero avere importanti implicazioni per la pianificazione urbana. “Aumentare lo spazio verde nelle città potrebbe promuovere il benessere e la salute mentale, il che è di fondamentale importanza se si considera che più del 22% della popolazione adulta degli Stati Uniti soffre di disturbi mentali“, dice.

