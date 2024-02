Maltempo, dal Cdm 18 milioni per le emergenze in Friuli e nel Salernitano

MeteoWeb

Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023. È stato anche deliberato lo stanziamento di euro 9 milioni e 500 mila euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

Si prevede inoltre lo stanziamento di circa 9 milioni di euro (esattamente 8.900.000 euro) quale ulteriore risorsa per l’avvio degli interventi urgenti in conseguenza degli eventi meteo avvenuti dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno. Per quella ondata di maltempo nel maggio 2023 è stato proclamato lo stato di emergenza di 12 mesi. Le risorse si aggiungono al primo stanziamento di 1.120.000 euro.

Viene infine prorogato lo stato di emergenza nella località di Castrocucco, nel Comune di Maratea, in Basilicata, a seguito dell’evento franoso del 30 novembre 2022 e per il quale il Governo ha già stanziato 1.030.000, sempre del Fondo di Protezione Civile. La proroga si rende necessaria per consentire la prosecuzione e il completamento delle attività ancora in itinere del piano degli interventi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.