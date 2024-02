Maltempo: 40 cm di neve, chiusa autostrada al Brennero

MeteoWeb

Attualmente, la corsia Sud dell’autostrada del Brennero (A13) in Austria è stata temporaneamente chiusa a causa delle intense nevicate che si stanno verificando. Al passo del Brennero, al confine tra Italia e Austria, sono stati misurati 40 cm di neve fresca. Numerosi veicoli pesanti sono rimasti bloccati, portando così alla decisione di chiudere temporaneamente la strada che porta verso l’Italia. Attualmente, sono impegnati più veicoli speciali per liberare l’autostrada dalla neve.

Anche in Alto Adige, la neve sta cadendo fino a quote di 600 metri. Le corsie dell’Autobrennero sono parzialmente coperte di neve tra Bressanone e Brennero, mentre sulla corsia Nord, tra Bolzano Nord e Chiusa, si segnala una coda di 6 km a causa di lavori in corso. A causa del traffico intenso, si registrano anche code di 4 km tra Vipiteno e il confine di Stato. Per motivi di sicurezza, sono stati chiusi i passi Gardena e Valparola.

