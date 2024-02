Maltempo, albero crolla su traliccio a Fiumefreddo: lavori per ripristinare l’acqua a Messina

MeteoWeb

Il maltempo che da ieri sta colpendo la Sicilia, in modo particolare con il forte vento di scirocco che ieri ha superato i 100km/h in molte località dell’isola, ha provocato danni a Fiumefreddo (Messina) dove proprio a causa del maltempo è stata limitata la distribuzione di acqua verso la città di Messina.

I tecnici dell’Amam sono al lavoro in queste ore per riparare i danni provocati dal maltempo nel minor tempo possibile. In modo particolare, un albero è stato spezzato dal forte vento ed è caduto su un traliccio di alimentazione elettrica, danneggiandolo. Così l’Amam ha attivato un sistema elettrico di emergenza per consentire all’acqua di arrivare a Messina nel pomeriggio di oggi.

