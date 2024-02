Maltempo, il CdM proroga di un anno lo stato di emergenza per Messina

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato per Messina: è quanto si legge nella nota finale del Consiglio dei ministri. La delibera era stata emessa in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della città metropolitana.

