Maltempo: diverse frane e smottamenti in Liguria | FOTO

MeteoWeb

“Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione civile per tutti gli aggiornamenti sull’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo la Liguria, provocando diverse frane e smottamenti sul territorio“: è quanto ah riferito il presidente della Regione Giovanni Toti facendo il punto sulle maggiori criticità. “È in via di risoluzione la frana che nella serata di ieri aveva interrotto la circolazione sull’A10 tra Celle e Varazze, direzione Genova: è stato riaperto il tratto a corsia unica. Per quanto riguarda la frana che ieri pomeriggio ha invaso via Roma a Pieve Ligure, isolando la parte alta del paese, al momento raggiungibile solo a piedi, sono ancora in corso i lavori di Città metropolitana di Genova per riaprire la strada. Nella notte sono state evacuate alcune persone, che hanno trovato sistemazione autonoma, i collegamenti con la parte alta del paese sono garantiti da un mezzo del Comune. Per la giornata di oggi il Comune ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado“.

Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia (Località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto: la riapertura è prevista per domani, a senso unico alternato.

Una frana lungo la strada provinciale a Davagna (Genova) ha causato la rottura di una tubazione del gas imponendo alla Città metropolitana di Genova di chiudere temporaneamente al traffico. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza. Una volta terminato l’intervento di ripristino i tecnici della Città metropolitana di Genova confidano di poter riaprire la circolazione nel pomeriggio grazie alla posa di barriere new jersey, che implicheranno l’istituzione di un senso unico alternato controllato da impianto semaforico.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.