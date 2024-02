Maltempo e neve, allerta valanghe grado “forte” in 4 regioni | DETTAGLI

MeteoWeb

In considerazione della situazione meteo in atto, un’allerta valanghe di Grado di pericolo 4 – forte, è stata diramata per la giornata odierna da AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) per le seguenti zone:

Lombardia : Alpi Orobie, Prealpi Bresciane, Prealpi Lariane, Prealpi Bergamasche, Alpi Retiche Orientali, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Adamello;

: Alpi Orobie, Prealpi Bresciane, Prealpi Lariane, Prealpi Bergamasche, Alpi Retiche Orientali, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Adamello; Trentino-Alto Adige : Adamello meridionale, Primiero – Pale di S. Martino, Adamello – Presanella, Prealpi, Brenta settentrionale – Peller, Vallarsa, Folgaria – Lavarone, Brenta meridionale, Valle di Fassa, Sole, Pejo e Rabbi, Lagorai meridionale, Lagorai settentrionale, Maddalene;

: Adamello meridionale, Primiero – Pale di S. Martino, Adamello – Presanella, Prealpi, Brenta settentrionale – Peller, Vallarsa, Folgaria – Lavarone, Brenta meridionale, Valle di Fassa, Sole, Pejo e Rabbi, Lagorai meridionale, Lagorai settentrionale, Maddalene; Veneto : Alpago – Cansiglio, Prealpi Bellunesi, Dolomiti di Comelico, Prealpi Veronesi, Cadore, Dolomiti Agordine e Zoldano, Dolomiti di Ampezzo, Prealpi Vicentine;

: Alpago – Cansiglio, Prealpi Bellunesi, Dolomiti di Comelico, Prealpi Veronesi, Cadore, Dolomiti Agordine e Zoldano, Dolomiti di Ampezzo, Prealpi Vicentine; Friuli-Venezia Giulia: Prealpi Carniche Orientali, Prealpi Carniche Occidentali, Alpi Carniche Occidentali.

In dettaglio, in vaste zone del Trentino il pericolo valanghe attualmente è forte (grado 4 di 5) e continua a nevicare. Da venerdì sono caduti sino a 60 cm di neve al di sopra dei 1400 metri circa, localmente anche di più. Il forte vento ha causato il trasporto della neve. La neve fresca e la neve ventata non si sono ben legate con la neve vecchia. La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia al di sopra del limite del bosco. In molte regioni martedì cadranno diffusamente da 30 a 60 cm di neve al di sopra dei 1400 metri circa, localmente anche di più, specialmente sulle Prealpi, così il bollettino valanghe.

Proprio a causa delle intense precipitazioni è stata chiusa al traffico per pericolo valanghe la SS50 del Grappa da San Martino di Castrozza a passo Rolle. Resta chiusa, sempre per rischio valanghivo, la statale 641 del passo Fedaia in località Diga. Attivati presidi di controllo delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione a Ronc di Moena lungo la statale 346 del passo San Pellegrino e a Carisolo lungo la strada che porta a Madonna di Campiglio.

Tante neve fresca anche sulle montagne del Veneto, specie in alta quota, con conseguente crescita del rischio valanghe, stimato per oggi e anche domani nel grado 4 (forte) su una scala massima di 5: lo indica il sito dell’agenzia ambientale Arpav, sulla base di una previsione di nuovi accumuli di 10-20 cm sulle Dolomiti, alle quote di 2.000 metri. Gli ambiti a maggior rischio sono le vie di comunicazione e le aree sciistiche. Nei comprensori sciistici più alto, come a Ra Valles, sulle Tofane di Cortina, la neve al suolo raggiunge quasi i 2 metri. Forte rischio di valanghe, grado 4, anche sulle Prealpi, (Altopiano di Asiago e Lessinia), dove nelle prossime ore sono previste a quote alte nuove precipitazioni nevose, con accumuli tra i 25 e 60 cm.

