Maltempo e neve: Brennero percorribile, interrotta la ferrovia della Val Pusteria

La nevicata di ieri ha determinato notevoli problemi alla circolazione stradale nella zona del passo del Brennero, causando anche la chiusura della Bundessstrasse che collega il versante austriaco al valico di frontiera del Brennero. Questa strada rimane inaccessibile tra Innsbruck e Matrei. Tuttavia, automobili e veicoli pesanti possono ora utilizzare la Brennerautobahn (A13), che è stata riaperta nella serata di ieri. La chiusura dell’autostrada in Austria è stata provocata dai camion e dai tir che sono rimasti bloccati a causa della neve abbondante. Le autorità stradali segnalano che più di 150 veicoli pesanti sono stati rimossi.

Le autorità austriache hanno revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti per la giornata di oggi (sabato). Il rischio valanghe lungo la cresta di confine è stato valutato al grado 4 (forte), mentre nelle altre aree dell’Alto Adige è al grado 3 (marcato).

Nei pressi dei 2000 metri di altitudine, lo spessore del manto nevoso varia da un metro a Obereggen a 180 centimetri a Ladurns in Alta Val d’Isarco. Ieri sono caduti 70 cm di neve fresca al passo del Brennero, a 1300 metri di altitudine. Questa mattina è stata riaperta la SS12 tra Vipiteno e Brennero, precedentemente chiusa per il rischio valanghe. Tuttavia, la ferrovia della Val Pusteria tra Fortezza e San Candido rimane interrotta a causa di un albero caduto sulla linea elettrica aerea, che ha causato il blocco di due convogli con circa 200 passeggeri tra le stazioni di Casteldarne e Vandoies di Sotto. Si prevede la riapertura della linea nel corso della mattinata.

A causa delle abbondanti nevicate, è stato annullato il supergigante femminile di Coppa del Mondo previsto per oggi al passo San Pellegrino in Val di Fassa, in quanto il tracciato di gara non garantiva la sicurezza delle atlete.

