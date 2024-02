Maltempo Emilia Romagna, smottamento a Marzabotto: acqua vicina alle case | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo si abbatte anche sull’Emilia Romagna, innalzando il livello dei fiumi e provocando smottamenti e disagi. A Marzabotto, nel Bolognese, si registra uno smottamento in via Ca’ Bianca, dove le acque del fiume Setta hanno eroso il bypass costruito proprio per sostituire la strada danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. Le acque si stanno pericolosamente avvicinando alle case, dove una trentina di persone rischiano di dovere essere evacuate.

Allerta arancione nel Modenese: al via il monitoraggio dei ponti

L’Allerta arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, è stata confermata per l’area di Modena anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, con le previsioni meteorologiche che indicano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio. Nella notte, è previsto il monitoraggio dei ponti del territorio modenese.

Nel frattempo, è stato chiuso al traffico intorno alle 16.30 quello di via Curtatona a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido. Il monitoraggio notturno riguarderà tutto il nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per l’area di Ponte Alto, sul Secchia, e quella della Fossalta, nei pressi del Panaro. Nel monitoraggio e nel controllo degli argini sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione Civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la Protezione Civile, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

