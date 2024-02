Maltempo, frane e allagamenti in Friuli Venezia Giulia: rimane l’allerta per le piene

MeteoWeb

Il maltempo in Friuli Venezia Giulia ha causato disagi principalmente nella zona collinare, nel tardo pomeriggio di ieri si sono registrati allagamenti lungo la strada regionale che da Fagagna va verso la frazione di Farla di Majano, e nell’hinterland Udinese. Allagamenti di sottopassi si sono registrati a Campoformido e a Reana del Rojale ove un’automobile è rimasta bloccata nell’acqua. Oltre alle frane, tra cui una segnalata a Tarcento, cadute di alberi hanno interessato la viabilità a Pontebba lungo la statale 13 e la regionale 55 in località Tors, in comune di Rigolato.

Per quanto riguarda in fiumi, l’ultimo aggiornamento della Protezione civile regionale riporta che nel bacino del fiume Torre-Isonzo il livello è calato sotto il livello di guardia, le nevicate registrate in montagna hanno fatto si che la piena dell’asta principale dell’Isonzo sia rimasta sotto il livello di guardia. La diga di Salcano attualmente scarica una portata superiore ai 600 mc/s, in diminuzione. Nel bacino del Torrente Cormor è stato superato il livello di attenzione a Tavagnacco, Colugna, Basaldella e Sant’Andrat, il picco di piena nelle prime ore della mattinata ha raggiunto l’idrometro di Zavattina dove è transitato mantenendosi sotto al livello di primo presidio ed ora è in calo. Nel bacino del Tagliamento permane superiore alla soglia di attenzione il livello del Torrente Arzino a Ponte Armistizio, il picco di piena dell’asta principale ha raggiunto Latisana dove si è mantenuto abbondantemente al di sotto del valore di guardia. Sul bacino del fiume Livenza il livello all’idrometro di San Cassiano è superiore al valore di guardia e rimane pertanto attivo il Servizio di Piena per la competente tratta statale, il picco di piena è stato raggiunto alle ore 22:15 di ieri con un’altezza pari a 4.59 metri ora in diminuzione. Il livello del Fiume Sile a Panigai ha superato il livello di primo presidio ed è in aumento, tale livello ha comportato la chiusura della strada fra i comuni di Azzano X e Pravisdomini. Ieri sera si è registrato un picco di marea a Grado di 1,12 metri, inferiore al livello di allarme

La fase principale di maltempo è conclusa. Oggi nella regione sono attese solo delle precipitazioni sparse residue e dei possibili rovesci sulla zona montana, con quota neve a 800 metri circa.

