Maltempo Friuli: picchi di oltre 200mm e fiumi in aumento, tanta neve | FOTO

MeteoWeb

Allerta meteo arancione su gran parte del Friuli Venezia Giulia a causa della forte ondata di maltempo in atto. Le piogge sono state torrenziali con locali picchi oltre i 200mm vicino al confine con la Slovenia. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore, segnaliamo: 226mm a Uccea, 219mm a Musi, 170mm a Piancavallo, 166mm ad Alesso, 162mm a Chievolis, 147mm a Campone, 136mm a Clauzetto, 132mm a Resia, 131mm ad Andreis, 128mm a Resiutta, 126mm a Maniago, 124mm a Montemaggiore, 121mm a Tolmezzo, 102mm a Savorgnano.

La Protezione Civile regionale, nell’aggiornamento delle ore 19, informa che “nel bacino del fiume Torre-Isonzo sono stati registrati superamenti del livello di attenzione delle stazioni idrometriche di Ponte Sambo e Molmentet sul torrente Cornappo, di Attimis sul Torrente Malina e di Tarcento e Musi sull’asta principale del Torre. La diga di Salcano attualmente scarica una portata superiore ai 400 mc/s e i livelli a valle della stessa sono sotto il livello di guardia in leggero aumento”.

Nel bacino del Torrente Cormor “è stato superato il livello di attenzione a Tavagnacco, Colugna e Basaldella“. Nel bacino del Tagliamento “è stato superato il livello di attenzione a Ponte Armistizio e a Travesio. Lungo l’asta del fiume Livenza sono state superate le soglie di guardia a Sacile e San Cassiano, pertanto è stato attivato il Servizio di Piena per la competente tratta statale”.

Allagamenti e dissesti

Il maltempo sta provocando anche allagamenti e dissesti in Friuli Venezia Giulia. Sono stati segnalati un dissesto stradale lungo la SP49 tra Buia a Udine, la momentanea interruzione della Strada statale 55 a Rigolato a seguito della caduta di due alberi sulla carreggiata, l’esondazione della roggia con allagamento della rotatoria stradale a Udine e l’allagamento della strada che collega Fagagna e Farla di Majano. Allagamenti di viabilità si segnalano anche a Campoformido e Reana del Rojale. Nel pomeriggio sono stati anche preventivamente chiusi i guadi di Rauscedo-Vivaro e Murlis.

Valanga sulla pista del Monte Siera

È stata inoltre segnalata una valanga sulla pista del Monte Siera, vicino a Sappada, dove in paese sono caduti 40 centimetri di neve fresca. L’evento valanghivo ha invaso la pista per una larghezza di una settantina di metri e una lunghezza di cento, fa sapere il Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia. “La bonifica ha interessato questo tratto, in quanto ricadente nel demanio sciabile: nei pressi della pista c’erano infatti diversi escursionisti. I soccorritori non sono andati oltre la pista stessa perché il pericolo è molto alto, ma si esclude che ci fossero escursionisti nella parte superiore, da dove la valanga è stata innescata”, rende noto il Soccorso Alpino.

Le previsioni per le prossime ore

La Protezione Civile regionale fa sapere che “in serata, dopo le ore 20 circa, i fenomeni si attenueranno: le precipitazioni saranno più moderate e saltuarie. Per tutta la fase notturna vi sarà quindi un relativo miglioramento nonostante qualche residua precipitazione sparsa“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.