Maltempo Friuli, soccorsi 2 uomini bloccati su un furgone in mezzo al fiume

Una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone supportata dalla squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) è intervenuta per soccorrere due persone a bordo di un furgone bloccato nei guadi di Murlis, nel comprensorio dei fiumi Cellina-Meduna nel territorio comunale di Cordenons (Pordenone). I Vigili del Fuoco giunti sul posto, utilizzando il gommone da rafting, hanno raggiunto i due uomini che si trovavano a bordo del furgone, bloccato nell’acqua in mezzo al guado, li hanno caricati sul gommone e li hanno trasportati incolumi sulla terra ferma.

Una volta messi in salvo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche a recuperare il furgone trainandolo, fino all’inizio del guado, con il verricello di uno dei mezzi di soccorso. Sul posto per la sua competenza anche la Polizia Locale. Nella nota, i Vigili del Fuoco ricordano che “impegnare guadi chiusi da segnaletica e sbarramenti, oltre ad essere proibito, è estremamente pericoloso per l’incolumità di chi affronta tale manovra ma mette a rischio anche l’incolumità di chi è chiamato a prestare soccorso”.

