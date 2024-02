Maltempo Genova: crollata scala esterna di una scuola di San Fruttuoso

MeteoWeb

Le recenti piogge abbondanti in Liguria hanno causato danni significativi: è crollata questa mattina una scala esterna presso la scuola Contubernio d’Albertis a Genova, situata nel quartiere di San Fruttuoso, in via Amarena. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. I detriti, composti principalmente da cemento e ferro, sono caduti su un’auto parcheggiata, danneggiandola. Attualmente, sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia locale. La città di Genova è attualmente sotto allerta gialla a causa delle piogge e della neve nell’entroterra ligure.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.