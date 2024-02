Maltempo: grosso pino crolla su palestra di una scuola a Bologna

MeteoWeb

Ancora danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna. Un imponente pino è crollato davanti alle scuole medie Gandino di via Graziano, di fronte al Paladozza di Bologna, abbattendosi sul tetto della palestra. Il crollo è avvenuto nelle prime ore di stamattina. Nonostante la scuola sia agibile, l’ingresso principale rimarrà chiuso per i prossimi 2 giorni. Questa mattina, i tecnici del Comune sono intervenuti per un sopralluogo e per garantire la sicurezza dell’area, mentre sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri alberi nel giardino della scuola.

