Maltempo in Bolivia, emergenza in gran parte del Paese

Nel 85% dei Comuni della Bolivia, è stata dichiarata l’emergenza a causa delle intense piogge che si sono abbattute sul Paese negli ultimi giorni. Secondo quanto comunicato oggi dal vice ministro della Protezione Civile, Juan Carlos Calvimontes, su un totale di 340 municipi, 279 sono in stato di allerta arancione, mentre dieci sono in allerta rossa. Le precipitazioni, iniziate lo scorso novembre, hanno provocato complessivamente la morte di 33 persone, secondo i dati ufficiali del governo. I dipartimenti più colpiti sono stati La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí e Chuquisaca. In particolare, le autorità hanno segnalato la completa distruzione di 449 abitazioni in queste aree. Il Servizio Nazionale di Meteorologia e Idrologia (Senamhi) ha annunciato che fino a mercoledì l’allerta meteo arancione rimarrà attiva in 7 dei 9 dipartimenti del Paese, con piogge previste nelle regioni di Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca e Tarija.

