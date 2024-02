Maltempo Liguria, pino cade su una villa a Rapallo. Allerta valanghe per domani

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare problemi in Liguria. Probabilmente anche a causa delle forti piogge, un grande pino marittimo, alto circa 25 metri, si è abbattuto nel pomeriggio su una villa a tre piani, al momento non abitata, a Rapallo, causando danni all’immobile e finendo con la fronda anche sulla strada Rapallo-Santa Margherita Ligure. Non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a togliere i rami pericolanti mentre i vigili urbani hanno attivato il senso unico alternato. La grande pianta si trovava all’interno di un terreno privato e nei prossimi giorni si procederà al taglio del tronco di alcune tonnellate.

Domani allerta valanghe su Alpi Liguri Sud e Appennino Ligure

Alla luce delle nevicate in corso, Arpal ha emesso l‘allerta gialla per rischio valanghe nei settori Alpi Liguri Sud e Appennino Ligure per domani, mercoledì 28 febbraio. Nello specifico, la situazione descritta nel bollettino Meteomont indica un pericolo moderato di livello 2 (scala fino a 5) per pioggia su neve in entrambi i casi, che sconsiglia le attività al di fuori delle piste battute e segnalate nell’Appennino Ligure. Nel settore Alpi Liguri Sud è richiesta un’ottima valutazione locale della stabilità ed individuazione dell’itinerario in considerazione dei recenti apporti di neve fresca.

