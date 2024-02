Maltempo Liguria, notte di piogge incessanti sul Ponente: oltre 50 mm nel Savonese | LIVE

MeteoWeb

Una vasta area depressionaria si estende dall’Europa verso il Mediterraneo occidentale, determinando un peggioramento delle condizioni meteo al Nord Italia. Durante la notte, le piogge hanno colpito principalmente la zona del Ponente Ligure, ma senza raggiungere intensità particolarmente preoccupanti. Attualmente, i fenomeni più significativi si concentrano principalmente sulle province di Savona e Imperia, soprattutto nelle zone più periferiche della regione.

Al momento, dalla mezzanotte, si segnalano ben 52 mm ad Albenga, 50 mm a Ventimiglia, 48 mm a Varazze e 41 mm al Santuario di Cimavalle. La giornata proseguirà con un tempo instabile e perturbato.

