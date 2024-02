Maltempo in Piemonte: punte di 200 mm nell’Alessandrino, ruscelli e torrenti ingrossati

MeteoWeb

La prima perturbazione di febbraio imperversa sull’Italia, portando piogge al Nord e in Toscana, in estensione anche al resto del Paese nel corso del fine settimana di Carnevale. In Piemonte, nell’Alessandrino, i corsi d’acqua hanno visto un significativo aumento a seguito delle intense piogge delle ultime ore. La Protezione Civile ha riportato che nelle valli Orba, Stura, Lemme, Gorzente, Scrivia e Borbera si sono registrati accumuli pluviometrici eccezionali, superando i 150/200 millimetri. Precipitazioni comprese tra i 30 e i 50 mm hanno interessato le zone di Acquese, Ovadese, Novese e Tortonese. Nel corso della giornata, la parte più attiva del fronte perturbato interesserà tutto il territorio con accumuli piuttosto significativi e localmente a carattere di rovescio nella fascia collinare oltregioco e appennino di spartiacque.

È stata segnalata la chiusura del guado sulla SP166, che collega Voltaggio alla Val Morsone, a causa del livello elevato delle acque. Inoltre, si è verificato un allagamento sulla SP165 nel territorio di Bosio, nei pressi del guado sul torrente Gorzente.

