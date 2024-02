Maltempo, piogge torrenziali in Spagna: disagi e allagamenti nel Nord

MeteoWeb

Nelle ultime ore, forti precipitazioni hanno colpito il Nord della Spagna, in particolare le regioni di Navarra e dei Paesi Baschi, generando una serie di problemi tra cui allagamenti e interruzioni delle strade. I media locali riportano una lunga serie di disagi, evidenziando soprattutto la preoccupazione per il rischio di esondazione dei fiumi e possibili alluvioni. In Navarra, per esempio, sono stati bloccati tratti dell’autostrada A-1 e diverse strade secondarie, con conseguenti difficoltà anche nella circolazione nella città di Pamplona. Allo stesso tempo, nella provincia basca di Álava, si sono verificati numerosi allagamenti, compresi quelli nelle aree urbane come Vitoria.

Oltre alle piogge, si sono registrate anche nevicate in alcune zone montuose del Nord della Spagna, con un impatto finora moderato sulle strade e autostrade, per le quali le autorità raccomandano di procedere con estrema cautela.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.