Maltempo, piogge torrenziali in Toscana: SOS fiumi in piena

“A causa delle persistenti precipitazioni alcuni fiumi sono in aumento, controllati continuamente dal personale del sistema regionale. L’Ombrone pistoiese ha superato il primo livello di guardia a Poggio a Caiano (Prato), in diminuzione a Pistoia. La Brana ha raggiunto quasi il secondo livello ad Agliana (Pistoia). In aumento anche l’Ozzeri a Ripafratta“, frazione di San Giuliano Terme (Pisa). Lo comunica il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. In Toscana è in corso un’allerta gialla per il maltempo e sta diluviando su tutto il territorio regionale. Da segnalare i parziali pluviometrici di ben 141mm a Pontremoli, 116mm a San Marcello Piteglio, 110mm a Massa Marittima.

