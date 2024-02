Maltempo Puglia, paura a Bari: il forte vento fa crollare una pensilina in pieno centro | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando la Puglia con forte vento sta provocando qualche danno. A Bari, a causa delle forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 45km/h, una grossa pensilina in metallo ha ceduto, cadendo rovinosamente sull’asfalto di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro. Il crollo fortunatamente non ha causato feriti. A lavoro ci sono due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso la struttura crollata e messo in sicurezza la zona. Per consentire la rimozione della pensilina, la Polizia locale ha chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Quintino Sella e piazza Garibaldi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.