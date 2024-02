Maltempo, riaprono ponti a Modena ma l’attenzione resta alta

MeteoWeb

Riaprono i due ponti sul fiume Secchia chiusi precauzionalmente al traffico nella serata di martedì 27 febbraio, ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. Il livello del fiume sta scendendo “ma l’attenzione rimane alta”, segnalano in Comune. Anche per la giornata di domani, infatti, è confermata l’allerta arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile. La piena sta transitando lentamente, anche a causa del persistere delle precipitazioni in pianura e in montagna, e la situazione viene monitorata con continuità.

Rimangono chiusi per ora il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido e, di competenza della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.