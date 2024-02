Maltempo in Sicilia, piogge torrenziali nel Trapanese: Castelvetrano sott’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Con lo spostamento del vortice ciclonico verso Sud, il tempo è in via di miglioramento al Nord, mentre è in atto un importante peggioramento sulle regioni adriatiche, sulla Sardegna orientale e dalla Sicilia verso la Calabria. Un intenso fronte temporalesco si sta muovendo dalla Sicilia occidentale verso Est: forti precipitazioni sono infatti in corso nel Trapanese, con conseguenti diversi allagamenti segnalati a Castelvetrano. Il Sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Maltempo nel Trapanese, allagamenti a Castelvetrano

Video di Filippo Gino

