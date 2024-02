Maltempo Trentino: molte strade chiuse per frane e rischio valanghe | FOTO

MeteoWeb

L’intensa perturbazione che sta attraversando il Trentino, con abbondanti nevicate oltre gli 800 metri e pioggia in valle, ha causato frane con conseguente chiusura delle strade. Proseguono, dunque, le operazioni di pulizia della rete viaria da parte del Servizio gestione strade della Provincia di Trento dopo le nevicate e gli smottamenti registrati nelle ultime ore. Gli ultimi aggiornamenti – informa una nota – riportano la chiusura della SP79, nel tratto compreso tra località Piancavalli e il Passo del Brocon per il pericolo di valanghe, della SP25 nella zona di Aldeno per lo smottamento a monte della strada, e della SP22 in località Fontechel, nel Comune di Brentonico, per una frana. Chiusa inoltre per pericolo valanghe la SP 85 del Monte Bondone dalle Viote per circa tre chilometri in direzione Lagolo.

Risultano chiuse anche la SS350 Folgaria-Val d’Astico per i lavori seguiti alla frana in località Busatti, la SP31 del Passo Manghen (da località Val Trighetta a ponte Stue), la SS50 da San Martino di Castrozza fino al passo Rolle per il pericolo valanghe, la SS641 del Passo Fedaia in località Diga per pericolo valanghe, la SP14 del Lago di Tovel, la SP138 da località Incapo al confine provinciale e la SP3 da località San Valentino.

