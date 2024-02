Maltempo Veneto: domani scuole chiuse a Vicenza e in altri Comuni della provincia

MeteoWeb

A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e della previsione di ulteriori peggioramenti, il Centro operativo comunale (Coc) ha deciso per domani, mercoledì 28 febbraio, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza. Il provvedimento, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stato assunto per non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso.

Il Coc chiede alla cittadinanza “di limitare il più possibile gli spostamenti fino al termine dell’emergenza”. È stata stabilita inoltre la chiusura dei due centri diurni socio sanitari e dei centri di aggregazione sociale nei quartieri.

Sacchi di sabbia vengono integrati nelle zone di distribuzione previste dal piano di emergenza. Ne sono già stati distribuiti oltre 3 mila. Il Coc ha inoltre chiesto l’attivazione della Protezione Civile provinciale e dell’associazione nazionale alpini.

Scuole chiuse in altri Comuni del Vicentino

Per la giornata di domani, inoltre, è stata predisposta la chiusura delle scuole in altri comuni della provincia di Vicenza: Arcugnano, Castegnero, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Nanto, Torri di Quartesolo.

Strade chiuse a Vicenza

Al momento, a causa degli allagamenti, sono state chiuse alla circolazione strada di Bertesina, da via dalla Scola alla rotatoria con viale Aldo Moro, strada Scuole dell’Anconetta e strada di Cul de Ola. Strada di Setteca’ risulta ancora percorribile malgrado gli allagamenti, così le strade della zona di Casale, quelle della zona di Ca’ Balbi e, in generale, tutte le vie vicino ai fossati. Al Parco del Retrone, chiuso come tutti i parchi cittadini, una pattuglia della Polizia locale continua a monitorare il rischio esondazione, mentre altre due pattuglie percorrono con i megafoni la zona di Sant’Agostino, da via Baracca fino al confine comunale, e viale Fusinato, da via Maganza fino a viale Dieci Giugno. In viale Giuriolo, i Vigili del Fuoco si sono attivati per rimuovere una grande pianta caduta nel Bacchiglione.

