Maltempo Veneto, in corso esondazioni e allagamenti. Il sindaco di Vicenza: “preoccupati per le prossime ore”

Luca Zaia, il presidente del Veneto, insieme all’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, terranno una conferenza stampa alle 12 a Marghera per fare il punto sulla situazione causata dal maltempo, concentrando l’attenzione su Vicenza e i dintorni. Bottacin ha comunicato che sono ancora interrotte tre linee ferroviarie: la Vicenza-Padova, la Vicenza-Schio fino a Cavazzale e la Vicenza-Treviso da San Pietro in Gù, a causa del crescente livello del fiume Retrone a Vicenza. Il Consorzio Bacchiglione ha segnalato allagamenti in alcuni comuni dei Colli Euganei a causa del sovraccarico della rete di drenaggio minore. La Sala Operativa del Genio Civile di Padova, situata a Este, ha confermato l’esondazione dello scolo consortile Nina, gestito dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, un affluente del canale Bisatto, nella località di Lovertino nel Comune di Rovolon. La zona interessata è principalmente agricola, con due abitazioni coinvolte dall’innalzamento dello scolo; è stata avviata un’evacuazione verticale. Il torrente Aldegà sta iniziando a straripare nel Comune di Monteforte d’Alpone e a S. Bonifacio, con rischio di invasione di aree destinate alla laminazione. Ci sono ancora numerosi allagamenti concentrati nei Comuni di Vicenza e Altavilla Vicentina, che richiedono interventi immediati con l’utilizzo di pompe e sacchi di sabbia.

Il Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, per fare il punto sulla situazione del maltempo che attualmente sta colpendo il Veneto e la città di Vicenza. “La situazione a Vicenza è molto critica. Dalle previsioni sospettavamo un’attenuazione dei fenomeni atmosferici per questa notte; invece ha continuato a piovere. Pertanto, in particolare il Retrone, il livello dell’acqua è continuato ad aumentare durante la notte ed è arrivato al limite, causando già alcune esondazioni nella città e molte richieste di intervento. Siamo preoccupati per le prossime ore perché dobbiamo capire cosa succederà dal punto di vista delle precipitazioni. Il Bacchiglione, che fu il principale responsabile dell’alluvione del 2010, oggi dispone di due bacini di laminazione; uno di essi è stato aperto, consentendo al momento di contenere la piena. Anche qui dobbiamo capire cosa succederà nelle prossime ore“. “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, le più critiche sono gestite dai vigili del fuoco. Ci sono già persone che hanno chiesto aiuto e i vigili sono intervenuti in diverse occasioni, anche durante la notte. Stiamo distribuendo in tutte le zone critiche i sacchetti di sabbia; ci sono dei punti di distribuzione e li portiamo nei quartieri dove sono richiesti. Ci sono vari interventi in corso in città; sul Bacchiglione la situazione la stiamo affrontando insieme alla regione grazie ai bacini di laminazione,” ha concluso il primo cittadino.

Sono oltre 60 gli interventi effettuati questa mattina a Vicenza dai vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando la città. Al momento sono inoltre in attesa oltre 70 richieste d’intervento, principalmente per prosciugamenti. Nella zona Ovest della città è esondata questa mattina la Roggia Dioma. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco, coordinato dal comandante Andrea Gattuso, è stato rinforzato con il raddoppio del turno e l’arrivo di personale dei moduli di soccorso acquatico provenienti dai comandi di Padova, Treviso e Verona. Oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro. Sono state portate in salvo persone rimaste bloccate in automobile nelle strade allagate, in città, nel comune di Creazzo, e una ragazza finita in un fossato pieno d’acqua a Nanto.

