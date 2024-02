Maltempo Veneto: prime onde di piena, Retrone e Bacchiglione osservati speciali

MeteoWeb

Le piogge incessanti della notte in Veneto hanno iniziato a generare onde di piena sui principali corsi d’acqua. Nel corso delle prossime ore i livelli idrometrici tenderanno ad aumentare, con particolare attenzione al Retrone, che potrebbe raggiungere una significativa portata a Vicenza. Sul Bacchiglione, la piena richiederà un po’ più di tempo per formarsi, ma l’abbondanza delle precipitazioni nell’intero bacino idrografico contribuirà a una situazione altrettanto critica.

La giornata odierna nella regione sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti, che potrebbero attenuarsi solo temporaneamente e parzialmente nel tardo pomeriggio, per poi riprendere con vigore fino alla prima parte di domani.

