Maltempo Veneto: si alza il livello di Bacchiglione e Retrone, allerta a Vicenza

MeteoWeb

A Vicenza è stata dichiarata l’allerta a causa delle forti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore, provocando un rapido innalzamento del livello dei 2 fiumi che attraversano la città e il suo centro storico. Intorno a mezzogiorno, il Bacchiglione ha registrato presso il pluviometro di Ponte degli Angeli una misura di 4.25 metri, avvicinandosi ai 4.5 metri del livello di guardia. Per precauzione, sono state aperte le paratie proprio a Ponte degli Angeli e sono stati posizionati sacchi di sabbia in diverse zone della città, pronti per essere utilizzati dai cittadini in caso di necessità.

Tuttavia, la situazione più preoccupante riguarda il fiume Retrone, che ha origine nella zona industriale. Il suo livello molto alto impedisce agli altri torrenti di scaricare l’acqua, causando allagamenti in campi, fossati e zone golenali. Il Centro Operativo Comunale, attivato dal Comune nella giornata precedente, sta monitorando costantemente la situazione in tempo reale, soprattutto considerando le previsioni che indicano precipitazioni intense per almeno altre 24 ore, coinvolgendo l’intera provincia, comprese le zone montane.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.