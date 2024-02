Maltempo Veneto, notte di apprensione a Vicenza: allagamenti e strade chiuse, il Retrone fa ancora paura | FOTO

MeteoWeb

Il vortice ciclonico in azione sull’Italia sta influenzando le condizioni meteo in diverse parti del Paese, incluso il Veneto e Vicenza in particolare, dove si segnalano forti precipitazioni e rischio di allagamenti. Numerose strade sono state chiuse ed è stato raccomandato ai cittadini di limitare gli spostamenti per consentire interventi di soccorso e protezione civile.

Nel dettaglio, la tangenziale Sud tra Campedello e Vicenza Ovest è chiusa per allagamenti, così come altre strade e sottopassi nella zona, tra cui il nodo dello Stadio, il sottopasso Vittime Civili di Guerra e la rotatoria tra strada delle Cattane e via degli Scaligeri. Altri percorsi come strada di Bertesina, strada del Tormeno, strada di Casale e strada delle Ca’ Perse rimangono chiusi.

È raccomandata particolare prudenza nell’affrontare i sottopassi, in particolare quello di Sant’Agostino sotto l’autostrada A4, e di evitare di entrare negli interrati a causa del rischio di allagamenti.

Il bacino di Caldogno è stato aperto per gestire il livello del Bacchiglione, con effetti positivi attesi in città entro le prossime ore. Tuttavia, la situazione del Retrone rimane molto preoccupante.

La circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. Prosegue l’intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Vicenza e Padova e tra Vicenza e Grisignano, Cavazzale e San Pietro in Gù.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.