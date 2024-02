Violenta ondata di maltempo in Veneto, Zaia: “chiesto lo stato di crisi, situazione sotto controllo”

MeteoWeb

“Ho firmato il decreto dello stato di crisi, poi non so se Roma ci darà i ‘schei’, ne avanziamo comunque tanti. Ho nominato l’assessore alla protezione civile Bottacin a capo dell’unità di crisi nel coordinare, spero, il rientro alla normalità“: è quanto ha reso noto il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il punto sull’ondata di maltempo. “Ci sono i presupposti per dire che la situazione è sotto controllo. Si evitino gesti eroici, i curiosi creano solo impiccio, perdono solo tempo, dico di evitare di andare sopra gli argini per fare il ‘video della vita’, il rischio è che crollino. Già è un bel risultato che nessuno si sia fatto male,” ha evidenziato Zaia.

“Speriamo nel giro di boa verso la nottata,” ha dichiarato Zaia, presidente del Veneto. Le province interessate sono quelle di Vicenza, Padova, Verona. Senza i bacini di laminazione, ha precisato il presidente della Regione, “saremmo in presenza di un disastro“. I bacini, che si stanno riempiendo d’acqua, hanno risparmiato a Vicenza “almeno 3 milioni di metri cubi d’acqua“.

