Maltempo, vento nel Maceratese: gru cade e sfonda i tetti di due case a Bolognola

MeteoWeb

Il forte vento ha creato grossi problemi nel Maceratese, dove ha soffiato con raffiche sui 50km/h. A Bolognola, le forti raffiche di vento hanno fatto crollare la gru di un cantiere privato sui tetti di due abitazioni, sfondandoli. L’incidente non ha causato danni alle persone. Al momento del crollo, infatti, non erano presenti né operai al lavoro, né la coppia che abita in uno dei due edifici interessati; anche il Palazzo Primavera, di proprietà del comune, era deserto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. I due edifici sono stati dichiarati inagibili. Il sindaco di Bolognola, Cristina Gentili, ha disposto la chiusura della strada, in attesa che l’impresa che stava svolgendo i lavori provveda al recupero della gru.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.