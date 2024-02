Maltempo, forte vento in Umbria: alberi caduti e danni

MeteoWeb

Forti raffiche di vento stanno sferzando l’Italia da Nord a Sud oggi, provocando disagi. I Vigili del Fuoco hanno realizzato numerosi a causa del maltempo in Umbria. Il forte vento, che soffia con raffiche sui 70-80km/h (localmente anche di più), ha provocato la caduta o il pericolo di caduta per numerose piante, principalmente nell’area di Perugia, ma anche nella zona di Gubbio e Spoleto. Sono una decina le situazioni critiche nelle quali sono impegnati i pompieri ed altri interventi sono in attesa di essere affrontati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.