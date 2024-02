“Margherita delle Stelle”, il film tributo alla più grande astrofisica italiana: ecco perchè è più che meritato

MeteoWeb

Nel firmamento della storia scientifica italiana, poche stelle brillano con la stessa intensità di Margherita Hack, la Signora delle Stelle, il cui nome risplende come un faro di speranza e saggezza nel vasto universo dell’ignoto. “Margherita delle stelle” è un tributo a una figura nota in tutto il mondo per l’enorme apporto alla scienza, ma anche una storia di empowerment femminile perseguito con tenacia da una donna che non si è mai posta l’obiettivo di andare controcorrente, ma ha sempre fatto tutto con profonda leggerezza e libertà.

Le radici dell’emancipazione

Il percorso di Margherita Hack inizia tra le mura del liceo classico Galilei, dove il suo interesse per la fisica e la matematica inizia a fiorire. Tuttavia, il destino ha riservato a Margherita un cammino tortuoso, poiché un’errata scelta accademica iniziale sembrava oscurare la luce della sua vocazione, una scelta che avrebbe potuto condurla su strade ben diverse se non fosse stato per un incontro fortuito con il Prof. Giuseppe De Robertis, critico letterario di fama, un incontro che ha acceso nel suo cuore la fiamma dell’astronomia e dell’astrofisica, aprendo le porte dell’universo di fronte ai suoi occhi affamati di sapere, trasformando un’incertezza in una passione.

I primi passi tra le Stelle

L’università segna l’inizio di una nuova era per Margherita, che si tuffa a capofitto nello studio dell’astrofisica, abbracciando con fervore la sua vera vocazione e affrontando le sfide del sapere con la determinazione di un esploratore spaziale intento a scoprire nuovi mondi. Grazie all’incontro con il Prof. Giorgio Abetti e il suo assistente Mario Girolamo Fracastoro, Margherita intraprende un’affascinante odissea di osservazioni astronomiche che la porterà a laurearsi con lode, presentando una tesi rivoluzionaria sulle proprietà delle stelle variabili, in particolare sulle misteriose e affascinanti Cefeidi, che nascondono segreti ancestrali nel loro pulsare nel cosmo infinito, segreti che una mente illuminata come quella di Margherita avrebbe potuto svelare.

Occhi al cielo: le scoperte di Margherita Hack

La carriera di Margherita Hack è stata un viaggio affascinante attraverso i misteri dell’universo, contrassegnato da scoperte che hanno ridefinito il nostro sapere. Tra le sue contribuzioni più significative si annoverano le ricerche sulle stelle di tipo spettrale Be.

Le stelle di tipo spettrale Be

Margherita ha scoperto che le stelle di tipo spettrale Be sono caratterizzate da una rapida rotazione, che le porta a deformarsi e a espellere materia sotto forma di dischi circumstellari. Questi dischi, a loro volta, influenzano la luminosità e lo spettro delle stelle, contribuendo alla loro variabilità osservata. Inoltre, le sue osservazioni hanno chiarito il legame tra le stelle di tipo spettrale Be e le stelle binarie, rivelando che molte di queste stelle sono in realtà parte di sistemi binari, dove la presenza di una compagna può influenzare notevolmente il comportamento e l’evoluzione della stella principale.

Le Cefeidi

Ma le sue indagini non si sono fermate alle stelle di tipo spettrale Be. Margherita ha altresì contribuito significativamente alla nostra comprensione delle proprietà delle stelle variabili, concentrandosi in particolare sulle Cefeidi, stelle la cui luminosità oscilla periodicamente nel tempo. Attraverso studi approfonditi e osservazioni minuziose, ha identificato nuove correlazioni tra le caratteristiche fisiche delle Cefeidi e le loro peculiarità intrinseche, fornendo preziosi contributi alla nostra comprensione delle distanze cosmiche e all’identificazione di nuove stelle variabili all’interno della nostra galassia e oltre.

La Signora delle Stelle illumina Trieste, poi il mondo intero

Il 1964 segna un punto di svolta nella vita di Margherita Hack, quando viene nominata direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, diventando così la prima donna a guidare un osservatorio astronomico in Italia, un traguardo che ha segnato l’inizio di una nuova era per l’astronomia italiana e ha aperto le porte del sapere a intere generazioni di giovani scienziati e ricercatori.

Sotto la sua guida illuminata, l’Osservatorio di Trieste si trasforma in un centro di eccellenza internazionale, contribuendo in modo significativo alla ricerca astronomica globale e gettando ponti di conoscenza e collaborazione tra le menti più brillanti del mondo, dimostrando al mondo intero che non ci sono limiti per chi ha il coraggio di perseguire i propri sogni con determinazione e passione, che non c’è altezza troppo alta per chi ha il coraggio di alzare lo sguardo verso le stelle e sognare in grande.

Oltre la scienza

Ma il contributo di Margherita Hack va ben oltre i confini accademici, abbracciando con fervore la causa della divulgazione scientifica e dell’impegno politico e sociale, dimostrando al mondo intero che la scienza non è un’entità astratta e distante, ma un potente strumento di emancipazione e conoscenza che può cambiare il mondo, se solo abbiamo il coraggio di alzarci e difendere la verità contro le tenebre dell’ignoranza e dell’intolleranza.

La sua adesione al Partito Radicale Transazionale, il suo ruolo di garante scientifico del CICAP e il suo costante sostegno alla libertà di ricerca scientifica testimoniano il suo impegno per la razionalità, l’umanità e il rispetto per l’ambiente, dando voce a chi lotta per la verità e la giustizia in un mondo spesso dominato dalle tenebre dell’ignoranza e della superstizione, dimostrando al mondo intero che non ci sono battaglie troppo grandi per chi ha il coraggio di combattere per ciò in cui crede, che non ci sono ostacoli troppo insormontabili per chi ha il coraggio di perseguire i propri ideali con determinazione e passione.

La luce eterna di Margherita Hack

Nel cuore della notte stellata, il nome di Margherita Hack continua a risplendere come una costellazione luminosa, guida per generazioni presenti e future di scienziati e sognatori, un faro di speranza e di saggezza che continua a illuminare il nostro cammino nel vasto universo dell’ignoto, indicandoci la strada verso l’infinito e oltre, dimostrando al mondo intero che non ci sono limiti per chi ha il coraggio di alzare lo sguardo al cielo e sognare in grande, che non c’è oscurità troppo densa per chi ha il coraggio di portare la luce della conoscenza nelle tenebre dell’ignoranza, che non c’è distanza troppo grande per chi ha il coraggio di percorrere il cammino del sapere con la mente aperta e il cuore coraggioso.

