Marocco, dopo la neve è allerta caldo estivo: previsti fino a +37°C

Da un estremo meteo all’altro in Marocco: dopo la neve e le forti piogge dei giorni scorsi, arriva il caldo estivo. Il bollettino del centro meteorologico nazionale lancia una ‘allerta arancione’ per caldo nelle province di Tan-Tan, Assa-Zag, Laâyoune, Es-Semara, Boujdour, Tarfaya, Aousserd e Oued Ed-Dahab. Domani, mercoledì 14 febbraio, si prevedono temperature di +34-37°C nella regione di Marrakech e sulla costa Atlantica tra Essaouira, Agadir e Guelmin. I residenti nelle aree interessate dall’allerta sono invitati a prendere adeguate precauzioni per proteggersi dall’imminente ondata di caldo.

