Mega progetto della Francia per collegare Europa e India: “così bypassiamo la Cina”

MeteoWeb

La Francia sta preparando un primo incontro per discutere di un nuovo, innovativo e straordinario collegamento infrastrutturale che collegherebbe l’India all’Europa attraverso il Medio Oriente, per contrastare un’analoga iniziativa cinese.

Secondo Bloomberg Macron ha nominato l’ex amministratore delegato di Engie Mestrallet come suo inviato per l’IMEC (progetto per costruire rete di ferrovie, navi, gasdotti e cavi Internet). L’IMEC è visto come un modo per contrastare la Belt and Road della Cina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.