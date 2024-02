Meloni visita la Giga Factory 3Sun: “Catania polo mondiale del fotovoltaico”

MeteoWeb

“Nel settore del Fotovoltaico noi possiamo essere competitivi rispetto ai player internazionali. Dobbiamo crederci. Oggi siamo qui a Catania per parlare di nuove tecnologie. Dal Pnrr 90 milioni per questo progetto. Il contratto di sviluppo permetterà di realizzare il potenziamento dello stabilimento esistente e ci consentirà un nuovo stabilimento per una ulteriore linea di produzione di pannelli fotovoltaici. La scommessa è far diventare Catania uni dei poli più importanti nel settore dei pannelli fotovoltaici“. Lo afferma la premier Meloni a Catania, parlando dopo la visita alla Giga Factory 3Sun, eccellenza del gruppo Enel, che si appresta a passare, entro la fine dell’anno, dagli attuali 200 megawatt (MW) circa a 3 gigawatt (GW) di produzione.

L’obiettivo del premier “è fare dell’Italia un hub europeo di approvvigionamento energetico. Non ha molto senso – osserva – che noi mentre ci liberiamo di una dipendenza energetica dalla Russia ci consegniamo mani e piedi a catene di approvvigionamento che non controlliamo. Noi dobbiamo essere in grado di produrre una tecnologia che interessa le nostre scelte strategiche per essere padroni del nostro destino“.

Prima dell’avvio del giro tra la filiera produttiva del sito etneo Giorgia Meloni ha ringraziato il sindaco ricordando la concomitanza, della sua presenza sul territorio, con l’avvio dei festeggiamenti in onore a sant’Agata e fatto riferimento allo stupro di una minorenne, avvenuto qualche giorno fa, nel giardino Bellini della città. “Lo Stato garantirà che sia fatta giustizia“, ha rimarcato il presidente del Consiglio dei Ministri prima di concentrare l’attenzione sugli investimenti che riguarderanno lo sviluppo del Meridione e della Sicilia. “In Italia – ha detto il presidente del Consiglio – si smette di non spendere le risorse che sono disponibili, ogni singolo euro deve arrivare a terra per risolvere i problemi dei cittadini. Ci lamentiamo che non ci sono abbastanza risorse ma c’è un altro problema: a volte le risorse non vengono spese“. E per invece valorizzare l’impatto degli investimenti “stiamo lavorando con Schifani – continua – e tra qualche settimana presenteremo l’accordo di sviluppo e coesione con la Sicilia, che sarà tra i più rilevanti dal punto di vista finanziario, anche qui per opere strategiche“.

Giga Factory 3Sun: un gigante nel settore dell’energia rinnovabile

Nel cuore dell’industria italiana dell’energia rinnovabile, la Giga Factory 3Sun di Catania emerge come una realtà innovativa e progressista. Specializzata nella produzione di moduli fotovoltaici, questa azienda rappresenta un esempio di eccellenza nel settore delle energie rinnovabili e nella transizione verso un futuro più sostenibile.

Storia e origini

Fondata nel 2010, 3Sun ha iniziato come un progetto ambizioso mirato a rivoluzionare il mercato dell’energia solare. Con il sostegno di investitori privati e pubblici, inclusi fondi dell’Unione Europea e del governo italiano, l’azienda ha rapidamente stabilito la sua presenza come leader nel settore fotovoltaico.

Tecnologia e innovazione

La Giga Factory di 3Sun è all’avanguardia nella produzione di moduli fotovoltaici ad alta efficienza. Utilizzando tecnologie innovative come celle solari bifacciali e moduli a film sottile, 3Sun si distingue per la sua capacità di produrre energia più efficientemente, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Impatto economico e ambientale

L’impianto di Catania non solo contribuisce alla crescita economica locale, creando posti di lavoro e stimolando l’industria, ma promuove anche una maggiore consapevolezza ambientale. La produzione di energia pulita e rinnovabile è al centro della missione di 3Sun, riflettendo l’importanza del passaggio a fonti energetiche sostenibili.

Collaborazioni e partnership

3Sun collabora strettamente con università, centri di ricerca e altre aziende del settore per promuovere l’innovazione continua. Queste collaborazioni sono fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie e per mantenere la competitività dell’azienda nel mercato globale dell’energia rinnovabile.

Sfide e prospettive future

Nonostante i successi, 3Sun affronta diverse sfide, tra cui la concorrenza internazionale e l’evoluzione costante delle tecnologie fotovoltaiche. L’azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per rimanere all’avanguardia nel settore.

Importanza strategica per l’Italia e l’Europa

Il ruolo di 3Sun nella strategia energetica dell’Italia e dell’Europa è significativo. Contribuisce agli obiettivi dell’Unione Europea di ridurre le emissioni di gas serra e di aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico.

La Giga Factory 3Sun di Catania, in conclusione, è un esempio brillante di innovazione e impegno verso un futuro sostenibile. Rappresenta un punto di riferimento nel settore delle energie rinnovabili e dimostra come la tecnologia e l’impegno ambientale possano andare di pari passo.

