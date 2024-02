Messaggio in bottiglia ritrovato dopo 32 anni, un commovente ricordo dell’insegnante di scienze

MeteoWeb

La straordinaria scoperta di un messaggio in bottiglia vecchio di decenni ha ispirato gli ex studenti di una scuola superiore di Long Island, New York, a ricordare il loro amato defunto insegnante di scienze. La guida locale Adam Travis ha avvistato una bottiglia verde vicino ad alcune erbe palustri nella baia di Shinnecock a Long Island la scorsa settimana. All’interno della bottiglia c’era una lettera, “arrotolata e in perfette condizioni“, ha dichiarato Travis alla CNN.

Travis non lo sapeva al momento, ma pubblicare foto su Facebook della bottiglia e della lettera, scritta con la matita dalla grafia di un alunno del 9° anno, avrebbe svelato la sua storia e l’ispirazione dietro la sua origine.

“Come parte di un progetto di Scienze della Terra per il 9° anno, questa bottiglia è stata gettata nell’Oceano Atlantico vicino a Long Island. Si prega di compilare le informazioni qui sotto e restituire la bottiglia. Merci, Gracias, Danke, Grazie, Shawn e Ben“, recitava la lettera, con l’indirizzo della Mattituck High School di Long Island nell’ottobre 1992.

Tanta l’ammirazione e la meraviglia nel gruppo di ex alunni della Mattituck High School su Facebook, su come la lettera sia rimasta intatta per 32 anni, e su come sia stata trovata a pochi km dalla scuola superiore. Il pensiero è subito andato all’insegnante che ha assegnato il progetto: Richard E. Brooks.

“Mr. Brooks era un insegnante fantastico“, ha scritto Benny Doroski, uno degli autori della lettera del 1992. “Che progetto divertente. Non posso credere che siano passati 32 anni“.

Il figlio di Brooks, John, ha detto di essersi commosso quando ha visto il post su suo padre. Alla CNN ha dichiarato che suo padre, morto lo scorso anno a causa dell’Alzheimer, ha insegnato scienze della Terra alla Mattituck High School per circa 40 anni. “Il progetto del messaggio in bottiglia era uno dei suoi preferiti e uno dei più duraturi nel corso degli anni“, ha spiegato Brooks, evidenziando che suo padre aveva sentito di persone “nelle Azzorre, in Irlanda e in altri luoghi lontani” che avevano trovato altre bottiglie dei suoi studenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.