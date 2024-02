Messina, il maltempo ostacola i lavori alla condotta idrica: città senz’acqua

MeteoWeb

I lavori in corso alla condotta idrica di Messina sono stati ostacolati dal maltempo di queste ore. Nel corso della mattinata, infatti, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato necessario rivedere in corso d’opera il cronoprogramma, rinviando al prossimo step di marzo il completamento delle operazioni previste a Roccalumera e Tremestieri, ma anticipando altresì quegli interventi che, al momento, era possibile effettuare approfittando dell’assenza di flusso idrico in condotta. Per consentire la realizzazione dei lavori, infatti, è stato necessario sospendere l’erogazione idrica. In particolare, i tecnici hanno sostituito 3 scarichi, 3 sfiati e 1 giunto dielettrico.

Sino a totale ultimazione di tutti i lavori, resterà sempre attivo il Centro Operativo Comunale (COC), con orario 07:00 – 24:00, per dare supporto alla popolazione e accogliere le richieste di intervento unicamente al numero 090-22866, e gestire dunque gli approvvigionamenti con le autobotti mobili in tutto il territorio, per ridurre al massimo i disagi dei cittadini. Attivi dalle ore 07:00 alle ore 24:00, anche le postazioni fisse di 3 autobotti, dislocate dal COC presso la rotatoria Annunziata, la rotatoria Granatari e Piazza Chiesa di San Michele e 4 punti di approvvigionamento idrico presso gli impianti gestiti da AMAM.

