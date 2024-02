Meteo Alto Adige: minima di +15°C in Val Venosta, come una notte d’estate

MeteoWeb

A Laces, in Val Venosta, la temperatura minima ha raggiunto i +15°C nella notte, equiparabile a una tipica notte estiva: rappresenta il valore più elevato mai registrato durante l’inverno in Alto Adige nei precedenti cento anni, sin dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, come riportato dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin. La massima registrata ieri a Laces è stata di +21°C.

L’anomalia di questa insolita ondata di calore a febbraio può essere attribuita al fenomeno del Föhn, un vento caldo che discende dalla cresta di confine. Nella città di Bolzano, dove, ad esempio, il favonio non ha fatto registrare la sua presenza, la temperatura minima durante la notte è scesa a -1°C.

Oggi, secondo il meteorologo provinciale, nelle valli del Föhn farà di nuovo un caldo eccezionalmente caldo per la stagione, in Val Venosta le temperature potrebbero superare i +20°C. Domani nel Nord dell’Alto Adige il favonio si attenuerà e quindi le temperature caleranno leggermente, ma saranno comunque più miti della media.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.