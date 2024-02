Meteo Belluno, gennaio più caldo e soleggiato del normale

MeteoWeb

Il mese di gennaio 2024 “è risultato più caldo e soleggiato del normale, con precipitazioni generalmente in linea con le medie” in provincia di Belluno, secondo quanto riporta la consueta analisi mensile di Arpa Veneto. “Il mese più rappresentativo dell’inverno meteorologico è trascorso senza eccessi e con numerose fasi di bel tempo, soprattutto a metà mese e nell’ultima decade (6 giorni soleggiati in più rispetto alla norma)”.

“Le temperature medie mensili nelle valli sono risultate mediamente 1°C più alte del normale nei paesi a fondovalle e 1.5°C nei paesi in quota. Nel corso del mese si sono avute diverse oscillazioni, con una fase tiepida nella prima settimana, un primo, breve afflusso di aria fredda attorno al giorno 10, un secondo afflusso freddo fra il 19 ed il 20 ed un’avvezione di aria molto mite fra il 25 ed il 27. Lo zero termico è variato fra un minimo di 680 m il giorno 20 ed un massimo di 3120 m il giorno 22. Lo scarto dalla norma della temperatura media di Belluno di questo primo mese del 2024 è risultato pari a +0-9°C”, si legge nell’analisi.

“Le precipitazioni totali mensili sono state generalmente allineate con le medie pluriennali di questo mese, concentrate soprattutto nei due episodi di maltempo, il primo attorno all’Epifania ed il secondo poco dopo metà mese. La neve è caduta quasi sempre a quote medio/alte. La frequenza delle precipitazioni è stata complessivamente normale, con 6-7 giorni piovosi/nevosi, a fronte di una media di 4-6”, continua l’analisi di Arpa Veneto

Tra gli eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese, Arpa Veneto segnala:

“Giorno 20: temperature minime 5-6°C più basse del normale, con punte di -22,4°C a Passo Cimabanche, -19,6°C in Val Visdende, -14,8°C a Pescul e -14,2°C a Santo Stefano

Giorni dal 24 al 27: caldo anomalo, a fondovalle anche per il Foehn, con massime di +16,3°C ad Agordo, +14,2°C a Domegge e +13,3°C ad Arabba

Giorni dal 29 al 31: altra fase con caldo anomalo, con massime di +12,9°C ad Arabba e +11,1°C a Passo Valles.

In tutto si sono avuti 22 giorni soleggiati, 5 variabili o nuvolosi e 4 giorni di prevalente maltempo”, conclude Arpa Veneto.

