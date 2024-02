La pioggia migliora la qualità dell’aria, via le misure antismog a Milano

MeteoWeb

La recente pioggia ha portato un miglioramento delle condizioni atmosferiche in Lombardia, tanto che a partire da domani le misure antismog di primo livello saranno sospese a Milano, Brescia e Monza. Già ieri erano state revocate a Como e Bergamo. Le restrizioni, che comprendono il divieto di circolazione per le vetture fino alla classe euro 1 a benzina e euro 4 a gasolio dalle 07:30 alle 19:30, includendo anche i weekend, rimarranno invece attive nelle province della pianura padana, come Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.