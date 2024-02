Milano eccellenza per la stimolazione cerebrale profonda nel trattamento della malattia di Parkinson

MeteoWeb

Primo paziente impiantato oggi con elettrodi direzioni e il dispositivo “AlphaDBS” (Newronika). Il team congiunto del Centro Parkinson e Parkinsonismi ASST G.Pini-CTO e del Dipartimento di Neurochirurgia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano consolida la decennale collaborazione nel quadro della medicina personalizzata e di neuromodulazione. Primi nella sperimentazione della stimolazione cerebrale profonda di tipo adattativo: il dispositivo AlphaDBS permette ora sia la direzionalità sia una stimolazione adattativa, la modulazione lineare della corrente di stimolazione in base al segnale cerebrale continuamente registrato in profondità. “Un importante passo avanti per nuove e più efficaci terapie per i nostri pazienti”, conclude una nota.

