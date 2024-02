Milano valuta le domeniche a piedi antismog

MeteoWeb

Per contrastare l’emergenza smog, il Comune di Milano sta valutando la reintroduzione delle domeniche a piedi. Attualmente, la proposta si trova in fase di studio, ma potrebbe prevedere la chiusura del traffico nei singoli quartieri solo durante le domeniche, in accordo con i presidenti di Municipio, anziché estendersi a tutta la città. Questa misura potrebbe essere attuata contemporaneamente in due o tre quartieri alla volta. “Immaginiamo un sistema di domeniche a piedi a macchia di leopardo. Stiamo facendo un bel ragionamento grazie anche ai nostri consiglieri comunali di Europa Verde, con l’assessore Censi e il sindaco Beppe Sala,” ha spiegato l’assessorr all’Ambiente del Comune Elena Grandi. “Siamo in una fase di studio per capire come spalmare e fare una sperimentazione di luoghi in cui organizzarle. Questa sarebbe già una azione strutturale e non emergenziale“. Queste iniziative “sappiamo che non riducono le polveri sottili ma trasformano la visione della città. Iniziamo a ragionare su azioni collettive anche coinvolgendo la Città metropolitana“.

