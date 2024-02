MiniTouch: la mano robotica è finalmente sensibile al calore

MeteoWeb

Nel vasto panorama delle innovazioni tecnologiche, poche scoperte hanno il potenziale di trasformare radicalmente la vita delle persone come il MiniTouch. Questo straordinario dispositivo, sviluppato da un team di ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con l’École Polytechnique Fédérale di Losanna, rappresenta un balzo in avanti nel campo delle protesi robotiche, offrendo agli utenti la capacità di percepire il calore attraverso le loro mani artificiali.

Oltre il metallo e il silicone

La sensibilità termica è una delle caratteristiche fondamentali dell’esperienza umana, una componente essenziale nella nostra interazione con il mondo circostante. La mancanza di questa sensazione ha reso le protesi tradizionali incomplete, privando gli utenti di un aspetto cruciale della loro vita quotidiana. Tuttavia, grazie al MiniTouch, questo non è più un limite.

Questo dispositivo all’avanguardia, presentato sulla prestigiosa rivista scientifica Med (Cell Press), rappresenta una svolta senza precedenti nell’evoluzione delle protesi. Il MiniTouch è progettato per essere integrato nelle protesi commerciali esistenti, senza la necessità di procedure chirurgiche invasive. Utilizzando un sensore termico posizionato strategicamente sull’indice della protesi, un sofisticato controller e un trasmettitore elettrico che converte le variazioni di temperatura in segnali comprensibili per i recettori sensoriali umani, il MiniTouch offre agli utenti la capacità di distinguere con precisione tra temperature diverse, ripristinando così un importante senso di normalità e autonomia.

Testimonianze strazianti

Le testimonianze degli utenti del MiniTouch sono un tributo eloquente al potere trasformativo di questa tecnologia innovativa. Persone come Fabrizio, che hanno perso un arto a causa di un’amputazione, raccontano di come il MiniTouch abbia cambiato radicalmente la loro vita, consentendo loro di riscoprire un senso di connessione con il mondo che li circonda.

“Quando uno dei ricercatori ha posizionato il sensore sul proprio corpo, ho potuto sentire il calore di un’altra persona con la mia mano fantasma. È stata un’emozione molto forte per me, come riattivare un legame con qualcuno“, condivide Fabrizio, il cui racconto offre un’illuminante finestra sull’esperienza emotiva profonda che il MiniTouch porta con sé.

Verso un futuro di sensibilità multisensoriale

Il potenziale del MiniTouch va ben oltre il semplice recupero della sensazione termica. Questo dispositivo apre la strada a una nuova generazione di protesi robotiche, capaci di offrire una gamma completa di sensazioni tattili e termiche. Il dottor Soilaman Shokur, leader del gruppo di ricerca svizzero coinvolto nello sviluppo del MiniTouch, immagina un futuro in cui le protesi non solo riparano ciò che è stato perso, ma arricchiscono ciò che rimane.

“Con questo tipo di sistema, le persone saranno in grado di dirti ‘questo è morbido e caldo’ oppure ‘questo è duro e freddo‘”, afferma il dottor Shokur, delineando una visione affascinante di un futuro in cui la tecnologia diventa un mezzo per amplificare la nostra umanità, anziché limitarla. Con il MiniTouch, la mano robotica non è più solo un’estensione meccanica del corpo, ma un veicolo per esplorare e comprendere il mondo con una sensibilità rinnovata e profonda.

