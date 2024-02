La missione Ax-3 volge al termine, domani Villadei lascerà la Stazione Spaziale

MeteoWeb

Domani, 3 Febbraio 2024, è previsto l’undocking della capsula Crew Dragon di SpaceX dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’equipaggio della missione Ax-3, composta da 4 astronauti – Michael López-Alegría (comandante), Walter Villadei (pilota), Alper Gezeravcı e Marcus Wandt – si prepara al rientro sulla Terra dopo 16 giorni di permanenza in orbita.

La missione Ax-3

La missione Ax-3, lanciata il 18 gennaio scorso, è la 3ª missione privata di Axiom Space verso la ISS. La prima con un equipaggio completamente internazionale, ha visto l’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare, raggiungere la Stazione Spaziale per la prima volta. Durante la loro permanenza in orbita, gli astronauti hanno condotto numerosi esperimenti scientifici in vari campi, tra cui biotecnologie, biologia, fisiologia umana e tecnologia.

Il rientro

L’undocking della Crew Dragon “Freedom” è previsto per le 12:05 ora italiana di domani. La capsula ammarerà previsto al largo delle coste della Florida, il giorno successivo, alle 01:10 del 4 febbraio in Italia.

Tanta Italia nella missione

La partecipazione dell’astronauta italiano Walter Villadei alla missione Ax-3 ha avuto un grande impatto in Italia, accrescendo l’interesse per l’esplorazione spaziale e per le future missioni umane. Il rientro di Villadei e dell’equipaggio Ax-3 è un evento da non perdere, che segna la conclusione di un’esperienza pionieristica per l’astronautica italiana e internazionale.

Il rientro della Crew Dragon sarà trasmesso in diretta sul sito web e sui canali social di SpaceX e Axiom Space.

Il rientro della capsula conclude la missione Ax-3, un’esperienza pionieristica che ha aperto la strada a nuove possibilità per l’esplorazione spaziale.

