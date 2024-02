Missione indiana Gaganyaan: presentati i 4 astronauti

MeteoWeb

L’India ha svelato i nomi degli astronauti selezionati per partecipare alla storica prima missione spaziale del Paese con equipaggio umano, programmata per il periodo compreso tra la fine dell’anno in corso e il 2025. I 4 astronauti che avranno l’onore di prendere parte alla missione “Gaganyaan” sono: Subhanshu Shukla, che ricoprirà il ruolo di comandante, insieme a Prashanth Balakrishnan Nair, Ajit Krishnan e Angad Pratap. Tutti hanno completato un rigoroso programma di addestramento, sia in Russia che in India, prima di essere selezionati per questa importante impresa.

L’annuncio ufficiale è stato fatto dal Primo Ministro Narendra Modi durante la sua visita al Vikram Sarabhai Space Centre dell’ISRO, l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale, situato a Thiruvananthapuram, noto anche come l’ex Trivandrum. Modi, mentre congratulava gli astronauti designati, ha sottolineato che non sono solamente 3 individui eccezionali, ma rappresentano le aspirazioni spaziali di oltre un miliardo di indiani.

Il Primo Ministro, accompagnato da Pinarayi Vijayan, il Capo del Governo del Kerala, e dal Presidente dell’ISRO Sreedhara Panicker Somanath, ha anche inaugurato 3 importanti progetti infrastrutturali dell’agenzia spaziale: una galleria del vento trisonica, un motore integrato semi-criogenico e un impianto di test per il complesso di propulsione.

